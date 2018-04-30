ФОТО: "Мешковина и ковролин на страже целостности машин"

Жители Петрозаводска продолжают заделывать ямы на дорогах подручными средствами и удивляются тому, как идет ремонт.

Интересное фото появилось в группе "Живой Петрозаводск" - на улице Черняховского длинная и глубокая впадина прикрыта мешками и ковром.

Житель города, сделавший снимок, сопроводил его такими словами:

"В Петрозаводске полным ходом идет ремонт дорог! Новые технологии и новые покрытия автомобильных дорог смело вошли в нашу жизнь! Мешковина и ковролин на страже ям и целостности машин!".