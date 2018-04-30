ФОТО: "Мешковина и ковролин на страже целостности машин"

По теме
Загрузка...
Жители Петрозаводска продолжают заделывать ямы на дорогах подручными средствами и удивляются тому, как идет ремонт.
Интересное фото появилось в группе "Живой Петрозаводск" - на улице Черняховского длинная и глубокая впадина прикрыта мешками и ковром.
Житель города, сделавший снимок, сопроводил его такими словами:
"В Петрозаводске полным ходом идет ремонт дорог! Новые технологии и новые покрытия автомобильных дорог смело вошли в нашу жизнь! Мешковина и ковролин на страже ям и целостности машин!".
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
26.04.2018, 14:37
24.04.2018, 13:53
27.04.2018, 11:33
24.04.2018, 13:27
23.04.2018, 11:16
Аналитика
28.04.2018 11:44
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
27.04.2018 12:54
26.04.2018 11:23
24.04.2018 13:27
Чтиво
28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
26.04.2018 16:44
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии