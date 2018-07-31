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Новости. Общество
20:20, 31 Июля 2018

ФОТО: "Милый рисунок" на пижаме оказался картинками не для детей

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Американка Шенон Браун заказала пижаму в онлайн-магазине и очень удивилась, когда пришла доставка.

Шенон говорит, что на первый взгляд принт показался ей очень милым, она думала, что это цветы или геометрические узоры, сообщает Рамблер. Присматриваться девушка не стала и сразу сделала онлайн-заказ.

Когда пижаму доставили, Шенон принялась разглядывать покупку и с удивлением обнаружила, что никакие это не цветы или геометрические узоры, а голые люди, занимающиеся сексом. На пижаме изображены самые настоящие оргии, все выглядит вполне реалистично, говорит девушка.

Конечно, Шенон тут же сфотографировала обновку и выложила снимок в Twitter, поделившись своей забавной историей с пользователями соцсети, некоторые из них рассказали свои истории:

"Ха-ха, вы не одиноки. Я купила точно такой же комплект белья… Каково же было мое удивление!", "О, у меня тоже было платье с обнаженными женщинами, которые издалека смотрелись как цветы!", "Издалека принт выглядит таким невинным, но когда приглядишься становится просто смешно! Но в любом случае, думаю, в нем будет комфортно спать".

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