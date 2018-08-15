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Новости. Общество
07:25, 15 Августа 2018

ФОТО: Мирошник проверила, как благоустраивают парк 50-летия пионерской организации

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник осмотрела ход работ по благоустройству парка 50-летия пионерской организации, на который выделено 3,8 млн рублей.

Напомним, проект по обустройству парка был выбран жителями города 18 марта в ходе рейтингового голосования по программе "Формирование комфортной городской среды". Стоимость контракта составила 3,8 млн рублей.

Проект благоустройства парка 50-летия пионерской организации разделен на несколько участков. Во входной зоне со стороны улицы Анохина планируется асфальтирование участка дороги, устройство нескольких пешеходных тропинок, выравнивание газона. Вокруг памятника медведю будет выполнено мощение, рядом установят урны и скамейки с чугунными ножками. На центральном газоне возле дерева появится круглая скамейка диаметром пять метров. Кроме того, планируется благоустройство площадки возле лестницы, устройство нескольких пешеходных дорожек и установка детского игрового городка.

Как рассказали в администрации города, на сегодняшний день в парке выровнены дорожки, сейчас идет их трамбовка. Подготовлена площадка для установки детского игрового комплекса. Оборудование для городка уже доставлено. Оно, по словам подрядчика, будет выполнено в непривычной цветовой гамме: бежевых, желтых, карамельных тонах.

Глава Петрозаводска поручила подрядчику изучить опыт других компаний, выполнявших благоустройство в парковых зонах карельской столицы, чтобы избежать ошибок.

"Надеемся, что парк станет еще более привлекательным. На этом мы не останавливаемся. В перспективе при помощи Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия, Рашида Гумаровича Нургалиева мы будем расчищать русло Неглинки, выполнять работы по берегоукреплению", - отметила Ирина Мирошник.

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