ФОТО: Митрополит Карелии проголосовал на выборах президента России

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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин принял участие в выборах президента России, сообщается на сайте епархии.
"18 марта 2018 года, в день выборов Президента Российской Федерации, после Божественной литургии в кафедральном соборе, глава Карельской митрополии, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин прибыл на избирательный участок Петрозаводска, где принял участие в голосовании", - сказано в сообщении.
В голосовании также приняли участие сотрудники епархиального управления.
Согласно предварительным данным ЦИК Карелии, явка на президентских выборах в нашей республике составила 58%. За действующего главу государства проголосовали 73% пришедших на избирательные участки.
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