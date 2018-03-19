ФОТО: Митрополит Карелии проголосовал на выборах президента России

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин принял участие в выборах президента России, сообщается на сайте епархии.

"18 марта 2018 года, в день выборов Президента Российской Федерации, после Божественной литургии в кафедральном соборе, глава Карельской митрополии, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин прибыл на избирательный участок Петрозаводска, где принял участие в голосовании", - сказано в сообщении.



фото: Петрозаводская и Карельская епархия

В голосовании также приняли участие сотрудники епархиального управления.

Согласно предварительным данным ЦИК Карелии, явка на президентских выборах в нашей республике составила 58%. За действующего главу государства проголосовали 73% пришедших на избирательные участки.