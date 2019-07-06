ФОТО: Морошку в Карелии предлагают по 600 рублей за литр

На трассах и деревнях Карелии начали активно торговать морошкой.

В населенных пунктах чищенная ягода продается по 600 рублей за 1 литр, пол-литра строит 300 рублей. Неочищенная морошка стоит в два раза дешевле.

На трассе цены те же самые, за исключением того, что неочищенную ягоду торговцы не предлагают.

В то же время здесь можно купить чашелистики морошки по 300 рублей за литровый контейнер.