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Новости. Общество
20:20, 16 Августа 2018

ФОТО: Муж Лизы Боярской стал похож на голливудского актера

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Поклонники Максима Матвеева обратили внимание на то, что он сильно изменился внешне и даже стал походить на своих коллег из Голливуда.

Как пишет "Комсомольская правда", больше года назад муж Лизы Боярской, актер Максим Матвеев поспорил с другом, что похудеет на 20 кг. На кону стоял автомобиль, и, судя по тому, как к прошлому лету изменился актер, пари он выиграл.

Но и после победы Максим не стал расслабляться. Тем более, что подтянутый внешний вид актеру потребовался для спектакля "Кинастон" по пьесе Джеффри Хэтчера. Герой, которого играет Матвеева, должен быть стройным и гибким.

В последнее время Матвеев настолько изменился, что его сравнивают то с Брэдом Питтом, то с Хью Джекманом, то с Гени Кавиллом.


фото: Максим Матвеев/ www.instagram.com/maxim_matveev_

"Росомаха", "Лучше Брэда Питта", "Генри Кавилл может уходить на пенсию", "А-ля Хью Джекман", — отозвались фолловеры Максима, когда он опубликовал свежее фото.


фото: Брэд Питт/ www.instagram.com/brad_pitt_love_

 

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