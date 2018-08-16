ФОТО: Муж Лизы Боярской стал похож на голливудского актера

Поклонники Максима Матвеева обратили внимание на то, что он сильно изменился внешне и даже стал походить на своих коллег из Голливуда.

Как пишет "Комсомольская правда", больше года назад муж Лизы Боярской, актер Максим Матвеев поспорил с другом, что похудеет на 20 кг. На кону стоял автомобиль, и, судя по тому, как к прошлому лету изменился актер, пари он выиграл.

Но и после победы Максим не стал расслабляться. Тем более, что подтянутый внешний вид актеру потребовался для спектакля "Кинастон" по пьесе Джеффри Хэтчера. Герой, которого играет Матвеева, должен быть стройным и гибким.

В последнее время Матвеев настолько изменился, что его сравнивают то с Брэдом Питтом, то с Хью Джекманом, то с Гени Кавиллом.



фото: Максим Матвеев/ www.instagram.com/maxim_matveev_

"Росомаха", "Лучше Брэда Питта", "Генри Кавилл может уходить на пенсию", "А-ля Хью Джекман", — отозвались фолловеры Максима, когда он опубликовал свежее фото.