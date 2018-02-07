ФОТО: На Голиковке сгорел автомобиль

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В Петрозаводске несколько часов назад произошел пожар в легковом автомобиле, припаркованном в одном из дворов.
По информации карельского ГУ МЧС, инцидент произошел в 11-м часу. Загорелся автомобиль, припаркованный в одном из дворов на улице Маршала Мерецкова. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (10 человек и 2 единицы техники).
"В 10.32 пожар ликвидирован", - отмечается в сообщении МЧС.
Причина случившегося не называется.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" в "ВКонтакте" опубликованы снимки с места пожара, сделанные очевидцем.
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