ФОТО: На Голиковке сгорел автомобиль

В Петрозаводске несколько часов назад произошел пожар в легковом автомобиле, припаркованном в одном из дворов.

По информации карельского ГУ МЧС, инцидент произошел в 11-м часу. Загорелся автомобиль, припаркованный в одном из дворов на улице Маршала Мерецкова. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (10 человек и 2 единицы техники).



фото: Андрей Андреевич

"В 10.32 пожар ликвидирован", - отмечается в сообщении МЧС.

Причина случившегося не называется.



фото: Андрей Андреевич

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" в "ВКонтакте" опубликованы снимки с места пожара, сделанные очевидцем.