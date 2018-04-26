ФОТО: На Кукковке человек выпал из окна 8 этажа

В Петрозаводске из окна высотки выпал человек и разбился.

Сегодня, 26 апреля, днем на улице Торнева произошла трагедия.

По словам очевидцев, из окна 8 этажа 16-этажного жилого дома выпал человек и разбился насмерть.

На месте происшествия работают следователи.

Пол погибшего и причины трагедии пока не сообщаются.

Фото очевидца с места трагедии.