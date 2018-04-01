ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень

Очевидцы сообщают о перекрытии Лесного проспекта в Петрозаводске из-за аварии с грузовиком.

Лесной проспект в Петрозаводске оказался перекрытым из-за перевернувшегося грузовика, сообщают наши читатели.

По словам очевидцев, грузовая машина перевернулась и из нее на проезжую часть вывалились куски камня. Дорога перекрыта на выезд из города.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.