ФОТО: На набережной Петрозаводска собрали около 30 кубов мусора

Уборка прошла на Онежской набережной и в лесопарковой зоне вдоль улицы Пушкинской, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Сотрудники администрации главы республики и подведомственных организаций, члены их семей, приняли участие в экологической акции – навели порядок на городской набережной. В ходе уборки лесополосы, зон вокруг тренажеров и скульптур, асфальтовых дорожек участники субботника собрали почти 30 кубов мусора.

В течение апреля и мая в Карелии проходят акции по уборке территорий. В республике объявлен конкурс на лучший субботник.