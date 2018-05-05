ФОТО: На набережной Петрозаводска собрали около 30 кубов мусора

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Уборка прошла на Онежской набережной и в лесопарковой зоне вдоль улицы Пушкинской, сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Сотрудники администрации главы республики и подведомственных организаций, члены их семей, приняли участие в экологической акции – навели порядок на городской набережной. В ходе уборки лесополосы, зон вокруг тренажеров и скульптур, асфальтовых дорожек участники субботника собрали почти 30 кубов мусора.
В течение апреля и мая в Карелии проходят акции по уборке территорий. В республике объявлен конкурс на лучший субботник.
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