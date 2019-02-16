ФОТО: На набережной Петрозаводска тают ледовые скульптуры "Гипербореи"

Несмотря на то, что скульпторы укутывают ледовые и снежные скульптуры фольгой и полиэтиленом, они все равно продолжают таять.

Старт состязания был дан утром в четверг.

Корреспондент побывал поздним вечером 15 февраля на набережной и обнаружил, что часть скульптур повредилась. Снег и лед тают.

Уже сегодня станут известны победители всех конкурсов "Гипербореи-2019".

По традиции в конкурсе принимают участие по 10 команд в каждой из трех номинаций: "ледовая скульптура", "большой снежный куб" и "малый снежный куб".

География участников широка: свои произведения искусства на Онежской набережной представят творцы из Петрозаводска, Олонца, Кондопоги, Суоярви, Лахденпохьи, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Королева, Кандалакши, Екатеринбурга, Пермского края, Вологодской области, Финляндии и Белоруссии.

Программа "Гипербореи-2019" здесь.