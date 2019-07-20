ФОТО: На набережную Петрозаводска ночью пригнали танк

На набережную Петрозаводска в ночь на 20 июня пригнали танк, который будет участвовать в попытке силачами установить рекорд.

В Петрозаводске 20 июня состоится российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира". В Петрозаводск съедутся именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран - 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

В рамках мирового первенства SCL регулярно устанавливаются мировые рекорды, которые заносятся, в том числе и книгу рекордов Гиннеса. На российском этапе компания MB Barbell планирует удивить зрителей и представителей Книги рекордов Гиннеса установлением новых мировых достижений.

"Изюминкой соревнований станет тяга танка Т-80 массой 46 тонн. Впервые в истории современный танк действующей армии России становится на время соревнований спортивным снарядом, с помощью которого устанавливаются мировые рекорды", - отмечают организаторы.

Площадкой для состязаний "Богатырей мира" станет уличный тренажерный зал, расположенный на набережной Онежского озера. Тащить танк планируют по пешеходной дорожке у тренажеров на набережной.

Сегодня ночью танк пригнали на набережную. За тем, как его готовят к шоу, наблюдали десятки горожан.

Старт соревнований назначен сегодня на 12.30.