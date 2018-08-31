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Новости. Общество
19:10, 31 Августа 2018

ФОТО: На обложке Cosmopolitan появилась модель весом полтора центнера

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На обложке британского журнала Cosmopolitan появилась модель plus-size Тесс Холлидей.

Фото нового выпуска опубликовано в Инстаграме журнала, пишет "Газета.ру".


фото: www.instagram.com/cosmopolitanuk

"Я реально стала космогерл! Не могу поверить в это! Спасибо редакции журнала! Если бы я увидела подобное тело, когда была юной девочкой, это изменило бы мою жизнь", — отреагировала Холлидей на своей странице.

Модель надеется, что это событие поможет кому-то принять и полюбить себя.

Подписчики в основном с восторгом отнеслись к появлению Холлидей на обложке.

Тесс Холлидей — известная на весь мир модель plus-size. На ее профиль в инстаграме подписаны более 1,6 млн человек. Вес девушки — около 155 килограммов при росте 160, и она считается самой полной манекенщицей мира.

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