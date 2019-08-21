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Новости. Общество
15:40, 21 Августа 2019
фото: Столица на Онего

ФОТО: На проспекте Ленина заменят 27 тысяч квадратных метров старого асфальта

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Власти Петрозаводска рассказали о ходе работ по масштабному ремонту центрального проспекта столицы Карелии.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что дорожное полотно на проспекте Ленина в Петрозаводске должно быть отремонтировано до первого сентября. Далее будут производиться ремонтные работы на тротуарах. На данный момент компания-подрядчик производит фрезеровку старого слоя асфальта и выравнивание полотна на проезжей части в центре города.

"На проспекте Ленина будут выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части – порядка 27 тысяч квадратных метров. И замена тротуаров. Это, конечно же, очень необходимо, востребовано для центральной пешеходной и транспортной артерии города Петрозаводска", - заявила Ирина Мирошник.

Ремонт проезжей части проспекта Ленина обойдется в 27 млн рублей, гарантия на выполненные работы составляет четыре года, сообщила глава Петрозаводска.

Будет ли перекрыт проспект Ленина в течение августа, зависит от планов ведущего работы на объекте подрядчика. Об этом сообщил председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук.

Также Боднарчук заявил, что власти Петрозаводска ввели новый регламент размещения рекламы на городских постройках для улучшения внешнего вида карельской столицы.

"В рамках национального проекта по безопасным и качественным дорогам ведутся масштабные работы во всех районах города. Помимо этого Петрозаводский городской совет утвердил новые правила размещения рекламы. И сейчас на всех фасадах зданий в историческом центре города, в районах города бизнесмены, магазины вынуждены будут приводить в соответствие фасады зданий и красивую рекламу размещать уже в том формате, который был утвержден. Надеемся, это еще больше украсит наш город", - сказал Геннадий Боднарчук.

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