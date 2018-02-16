ФОТО: На западе Карелии сняли красивое северное сияние

Снимки появились в группе ВКонтакте.

Красивые всполохи на небе выложила пользователь группы "Охотники за сиянием" Катя Стрельникова: "Республика Карелия. Трасса "Сортавала", в районе Куркиеки, 61 градус. ...Извините за горизонт, но это тестовые снимки, они же и оказались единственными. Синила и зеленила как могла, но оно - розово-красное. Человеческим взглядом - легкое туманное облачко", - написала автор снимков.