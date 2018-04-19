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Новости. Общество
19:10, 19 Апреля 2018

ФОТО: Названа самая красивая в мире женщина

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Журнал People составил список самых красивых людей.

Лидером стала певица Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, которая оказалась на обложке специального выпуска, сообщает Лента.ру.

На снимке исполнительница запечатлена с двумя своими детьми. "Она может быть поп-звездой и лауреатом "Грэмми", но звезда нашего "красивого выпуска" признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться", - гласит подпись. В номер вошло интервью с артисткой.

В журнале, который появится в киосках 20 апреля, также представлены интервью с актрисой Ярой Шахиди и звездой "Дневников вампира" Ниной Добрев.

Всего в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и 5 мужчин. Среди них, в том числе, невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк и теннисистка Серена Уильямс. Раньше список назывался "Самая красивая женщина".

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