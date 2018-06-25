ФОТО: Названа самая уродливая собака в мире

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Самую уродливую собаку в мире назвали в США - победителем конкурса стал девятилетний английский бульдог Жа-Жа.
Его хозяйке Меган Брейнард вручили денежный приз в размере 1,5 тысячи долларов, сообщает Mail.ru со ссылкой на Sky News.
Владелица домашнего питомца нашла его на специальном сайте. Отличительная особенность Жа-Жа - очень длинный язык.
В этом году конкурс World's Ugliest Dog проходил 30-й раз, традиционно - в американском городе Петалума. За главный приз боролись 14 собак.
Организаторы затеяли такие состязания, чтобы призвать людей брать под опеку не только красивых и благополучных зверей. "Это забавный и глупый способ доказать, что все животные заслуживают безопасный дом и любящую семью", - поясняют они.
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