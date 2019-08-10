ФОТО: Неизвестные устроили свалку строительного мусора в Лососинном

Местечко Лососинное завалили мусором.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на которых запечатлела свалку строительного мусора в Лососинном.

"Я не знаю, что происходит с людьми, - написала автор сообщения в комментарии к фото. - Местечко в Лососинном! Хоть патруль ставь и проверяй, что везут! Это уму непостижимо!"



читатель Столицы на Онего



читатель Столицы на Онего



читатель Столицы на Онего



читатель Столицы на Онего