ФОТО: Неизвестные устроили свалку строительного мусора в Лососинном

Новости по теме
Загрузка...
Местечко Лососинное завалили мусором.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на которых запечатлела свалку строительного мусора в Лососинном.
"Я не знаю, что происходит с людьми, - написала автор сообщения в комментарии к фото. - Местечко в Лососинном! Хоть патруль ставь и проверяй, что везут! Это уму непостижимо!"
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.08.2019, 21:20
08.08.2019, 21:30
03.08.2019, 10:04
05.08.2019, 20:49
08.08.2019, 13:25
Аналитика
09.08.2019 10:59
Капитал
Бывший вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев рассказал, кто такие "бизнес-цыгане" и почему в регионах фактически отсутствуют самостоятельные бизнес-структуры.
08.08.2019 12:36
06.08.2019 10:00
05.08.2019 11:00
Чтиво
07.08.2019 11:34
Личное мнение
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
06.08.2019 13:20
31.07.2019 22:56
Медиа
09.08.2019 09:37
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии