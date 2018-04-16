ФОТО: Неприлично богатый сын Олега Газманова разозлил Сеть

Филиппа Газманова назвали "отвратительно богатым" и раскритиковали за то, что он пускает пыль в глаза в Instagram.

Младший сын нестареющего певца Олега Газманова по имени Филипп живет в Лондоне и ведет там инстаграм-аккаунт.

Двадцатилетний юноша учится в колледже и подрабатывает моделью. Судя по фотографиям, которые молодой человек постит в соцсетях, живет он на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает, пишет uznayvse.

Это и стало причиной, по которой на него "наехали" комментаторы. Обычно пользователи Сети более благосклонны к знаменитостям, а в особенности — к их детям.

На этот раз система дала сбой и на Филиппа Газманова в Сети обрушили гневный поток комментариев. По мнению диванных экспертов, молодой человек неприлично сорит деньгами, разбазаривает отцовские капиталы и вообще — "пожить бы ему полгода-год в Ярославской области".

Когда Филипп Газманов наведывается в Москву, то живет он не с родителями, а останавливается в собственной квартире, ездит на дорогущем авто, и вообще — бесконечно далек от народа.