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Новости. Общество
19:10, 16 Апреля 2018

ФОТО: Неприлично богатый сын Олега Газманова разозлил Сеть

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Филиппа Газманова назвали "отвратительно богатым" и раскритиковали за то, что он пускает пыль в глаза в Instagram.

Младший сын нестареющего певца Олега Газманова по имени Филипп живет в Лондоне и ведет там инстаграм-аккаунт.

Двадцатилетний юноша учится в колледже и подрабатывает моделью. Судя по фотографиям, которые молодой человек постит в соцсетях, живет он на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает, пишет uznayvse.

Это и стало причиной, по которой на него "наехали" комментаторы. Обычно пользователи Сети более благосклонны к знаменитостям, а в особенности — к их детям.

На этот раз система дала сбой и на Филиппа Газманова в Сети обрушили гневный поток комментариев. По мнению диванных экспертов, молодой человек неприлично сорит деньгами, разбазаривает отцовские капиталы и вообще — "пожить бы ему полгода-год в Ярославской области".

Когда Филипп Газманов наведывается в Москву, то живет он не с родителями, а останавливается в собственной квартире, ездит на дорогущем авто, и вообще — бесконечно далек от народа.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-04-16 20:09:15
Новое сословие. Об этих уродах мечтаешь, Кир? Все не угомонитесь. Страну откатили к 1914г. Ну, ну, посмотрим...
Alex Kh
2018-04-16 20:01:31
сын "народного артиста" в стиле три аккорда, - позорище, как и сугубо приближенные "к народной попсе" артисты воспитывают своих чад именно в логове "стана врага" - столице саксов г. Лондоне, и ни чего их, как граждан России, не беспокоит, - (патриотизм на сцене станцует папа), - а Я,- Филипп, оттянусь как последняя проститутка американская на кардшаринговым Ferrari и "пополню аккаунт "Instagram"
Неравнодушный
2018-04-16 19:51:48
Молодой, красивый и богатый... чего ещё можно желать человеку? Но дебил.
Ваня
2018-04-16 19:15:02
Жизнь удалась,жаль только что за счёт папаши,сам -то только телом может заработать,не голубой хоть?
Гость
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