ФОТО: Несколько тысяч петрозаводчан вышли на акцию "Бессмертный полк"

Петрозаводск присоединился к Всероссийской акции "Бессмертный полк", в которой приняли участие несколько тысяч человек.

Шествие прошло по маршруту: пл. Ленина - пр. К. Маркса - пл. Кирова. В проведении акции помогали более 60 волонтеров. Всего же 9 мая на праздничных мероприятиях задействовали 400 добровольцев.

Власти Карелии ожидали, что одной колонной пройдут 20 тысяч человек.

Подробный фоторепортаж смотрите здесь.