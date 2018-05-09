ФОТО: Несколько тысяч петрозаводчан вышли на акцию "Бессмертный полк"

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Петрозаводск присоединился к Всероссийской акции "Бессмертный полк", в которой приняли участие несколько тысяч человек.
Шествие прошло по маршруту: пл. Ленина - пр. К. Маркса - пл. Кирова. В проведении акции помогали более 60 волонтеров. Всего же 9 мая на праздничных мероприятиях задействовали 400 добровольцев.
Власти Карелии ожидали, что одной колонной пройдут 20 тысяч человек.
Подробный фоторепортаж смотрите здесь.
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