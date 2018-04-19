ФОТО: Нос "картошкой" - Боярская до и после "пластики"

Поклонники заметили разительные перемены во внешности актрисы.

Актриса Елизавета Боярская посетила "Золотую маску" в компании своего супруга Максима Матвеева. Для торжества дочь "мушкетера" выбрала длинное черное платье с полупрозрачным верхом и глубоким декольте. Пикантный образ артистки вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, рассказывает "Комсомольская правда".

Некоторые поклонники посчитали, что наряд Боярская выбрала неудачно, ведь он предполагает наличие груди. Мол, чем-чем, а ей Елизавета похвастаться не может. Нашлись и те, кто был готов поспорить о "естественной красоте" артистки.

На фотографиях 20-летней давности Боярскую узнать несложно. Тот же сияющий взгляд, на щеках – очаровательные ямочки. Однако нос непривычно большой. Такую форму в народе называют "картошкой". На одном из старых снимков у носа толстый кончик и массивная перегородка. На свежих фотокарточках нос тоненький, аккуратный – словно кукольный.

Перемены во внешности артистки "Комсомолка" обсудила с пластическим хирургом Валерием Стайсуповым, который сразу заметил вмешательство коллег по цеху и рассказал о пластических операциях Елизаветы Боярской.

- В целом очень гармоничное и красивое лицо. Если сравнивать снимки, заметно, что ушла горбинка, нос стал уже в кончике и спинке, немного короче, - оценил внешность актрисы хирург. По мнению Стайсупова, Боярская сделала себе как минимум одну операцию – ринопластику, которая помогает избавиться от дефектов носа – будь то крючковатость, большая длина или кривизна.

Выразительные скулы – еще одна отличительная черта Боярской. Однозначно, что в юности у актрисы черты лица были мягче. Поэтому фанаты заподозрили, что на одной операции Елизавета не остановилась.

- Скулы как будто бы стали выше, более четкими. Тоже хирургия? - рассуждают поклонники.

Однако профессионалы считают, что в этом случае свое взяла природа. С возрастом чертам лицам свойственно немного меняться.

- У Елизаветы только нос и сделан. Больше никаких следов пластики я не нашел, - заключил пластический хирург.