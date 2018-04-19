Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 19 Апреля 2018

ФОТО: Нос "картошкой" - Боярская до и после "пластики"

По теме

Судимым жителям России хотят запретить работать в такси
19.04.18 22:00
Стало известно, кто в России самый богатый
19.04.18 21:05
Курящих и пьющих беременных предлагают штрафовать
19.04.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Поклонники заметили разительные перемены во внешности актрисы.

Актриса Елизавета Боярская посетила "Золотую маску" в компании своего супруга Максима Матвеева. Для торжества дочь "мушкетера" выбрала длинное черное платье с полупрозрачным верхом и глубоким декольте. Пикантный образ артистки вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, рассказывает "Комсомольская правда".

Некоторые поклонники посчитали, что наряд Боярская выбрала неудачно, ведь он предполагает наличие груди. Мол, чем-чем, а ей Елизавета похвастаться не может. Нашлись и те, кто был готов поспорить о "естественной красоте" артистки.

На фотографиях 20-летней давности Боярскую узнать несложно. Тот же сияющий взгляд, на щеках – очаровательные ямочки. Однако нос непривычно большой. Такую форму в народе называют "картошкой". На одном из старых снимков у носа толстый кончик и массивная перегородка. На свежих фотокарточках нос тоненький, аккуратный – словно кукольный.

Перемены во внешности артистки "Комсомолка" обсудила с пластическим хирургом Валерием Стайсуповым, который сразу заметил вмешательство коллег по цеху и рассказал о пластических операциях Елизаветы Боярской.

- В целом очень гармоничное и красивое лицо. Если сравнивать снимки, заметно, что ушла горбинка, нос стал уже в кончике и спинке, немного короче, - оценил внешность актрисы хирург. По мнению Стайсупова, Боярская сделала себе как минимум одну операцию – ринопластику, которая помогает избавиться от дефектов носа – будь то крючковатость, большая длина или кривизна.

Выразительные скулы – еще одна отличительная черта Боярской. Однозначно, что в юности у актрисы черты лица были мягче. Поэтому фанаты заподозрили, что на одной операции Елизавета не остановилась.

- Скулы как будто бы стали выше, более четкими. Тоже хирургия? - рассуждают поклонники.

Однако профессионалы считают, что в этом случае свое взяла природа. С возрастом чертам лицам свойственно немного меняться.

- У Елизаветы только нос и сделан. Больше никаких следов пластики я не нашел, - заключил пластический хирург.

По теме

Судимым жителям России хотят запретить работать в такси
19.04.18 22:00
Стало известно, кто в России самый богатый
19.04.18 21:05
Курящих и пьющих беременных предлагают штрафовать
19.04.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома

Аналитика

Сегодня 13:51
Расследование
АО "Пряжинское": хроника разорения 1
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 3
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:29
Без политики
"Какие могут быть пригласительные билеты в независимое искусство?"
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
Девять признаков плохой площадки автошколы
18.04.2018 12:48
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 5
17.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»