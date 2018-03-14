ФОТО: Новый бойфренд Шэрон Стоун годится ей в сыновья

Папарацци сфотографировали 60-летнюю голливудскую актрису Шэрон Стоун вместе с 41-летним итальянским бизнесменом Анджело Боффа.

Об этом пишет портал Lady со ссылкой на "7 дней".

Ранее пару уже видели вместе, однако тогда репортеры так и не смогли узнать имени бойфренда звезды. Теперь же, когда актриса и ее возлюбленный провели целый день на одном из пляжей Майами, не стесняясь папарацци и открыто целуясь и обнимаясь, зарубежным СМИ удалось наконец рассекретить имя избранника звезды.

Возраст нового кавалера актрисы мало кого удивил. Один из ее бойфрендов — Мартин Мика, с которым она встречалась целых три года, — был на 22 года моложе актрисы. Да и другие ее приятели, в частности, Дэвид Делуис и Джаред Лето, тоже были значительно младше Шэрон. Актриса была замужем дважды: за продюсером Майклом Гринбергом и журналистом Филом Бронштейном.