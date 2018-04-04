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Новости. Общество
21:30, 04 Апреля 2018

ФОТО: Новый шпагат Волочковой: теперь на пожилом поэте

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Балерина выложила в Интсаграм кадр с известным казахским литератором.

42-летняя Анастасия Волочкова регулярно удивляет подписчиков фотографиями шпагата в необычных местах. На этот раз артистка опубликовала кадр, на котором позирует, оперевшись на мужчину, рассказывает Cosmopolitan. Им оказался известный казахский поэт, 65-летний Хаким Булибеков.

"И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни - это такая свобода и роскошь!" - подписала балерина снимок.

Анастасия закрыла комментарии к фото, так как понимала, что новый пост может вызвать не только восхищение ее растяжкой.

Однако подписчиков знаменитости это не остановило, и они начали делиться мнениями о фото под соседними публикациями. "На следующем фото не дурачество, а ***, пошлость и плохое воспитание", "Тазобедренный сустав не подвел Настюху! Снова лапу задрала выше, чем до уха!", "Настенька, вы такая милая, но у вас бывают такие приколы, особенно с вашими шпагатами. Сам Никита Джигурда позавидует", - написали они.

Напомним, в списке самых "странных" шпагатов звезды - шпагат на лошади, шпагат в бане и шпагат на яхте.

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