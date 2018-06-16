ФОТО: Обмелевшая Лососинка продемонстрировала, куда горожане скидывают мусор

Житель Петрозаводска возмутился количеством мусора в Лососинке.

"Обмелела пойма реки Лососинки и, оказывается, что Петрозаводск - край свиней, которые сбрасывают в реку мусор: покрышки, провода и прочие прелести своей жизнедеятельности. И где, спрашивается, наши любители субботников из администрации города?" – пишет горожанин в паблике "Подслушано в Петрозаводске".