Подписаться
Новости. Общество
12:31, 29 Августа 2019
фото: паблик в соцсети "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ФОТО: Очевидцы в Петрозаводске сфотографировали уснувших полицейских

Загрузка...

В Сети опубликованы фото уснувших в служебном автомобиле сотрудников полиции Петрозаводска.

Кадры опубликованы в сообществе "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Наша служба и опасна, и трудна. Моя полиция, меня бережет", - подписал фото автор опубликовавший их на условиях "анонимности".

"А я им сочувствую! Все готовы ткнуть носом. Недавно патрульная стояла во дворе. 4 сотрудника. Спрашиваю: что случилось? Ответ изможденных людей - можно мы просто поедим? А в руках бургеры и кофе. Парни даже чаю попить не могут на смене, как офисные люди. Просто не могут попить!!!" – написал один из пользователей сети.

"Капец вы злые. В ППС более 40 вакансий, люди там работаю практически без выходных за очень скромную зарплату", - написал другой.

"С ночи может быть люди. Ты поспал, сел и поехал, а им ещё летать. Начальство сейчас увидит и бедолагам прилетит по шее, но ты молодец, собрал лайков", - ответил еще один автору фото.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grisha
2019-08-29 13:01:29
Я тоже иногда сплю, на работе. Главное, чтоб не в ущерб службе. А при "рваном" графике по другому иначе нельзя, иначе проблемы со здоровьем неизбежны.
кир
2019-08-29 12:42:58
Регулярно вижу их спящими. В России работа и служба стоит далеко не на первом месте в списке жизненных приоритетов. У нашего человека нет долга, совести и страха. Саныч так?
Неравнодушный
2019-08-29 12:36:09
Дозорного надо было оставлять, чтобы сидел с умным видом.
zanoza
2019-08-29 12:35:59
Полицейский спит, а служба идёт :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.08.2019, 10:46
Лопатка не для соседа
24.08.2019, 13:07
Боровшаяся с раком мама двухлетних двойняшек умерла в Петрозаводске
22.08.2019, 15:22
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии?
24.08.2019, 11:39
ВИДЕО: На трассе "Волгоград – Москва" при столкновении автобуса с легковушкой погибла семья из Карелии
22.08.2019, 15:26
"Деревья, трава и мох сожжены без огня" - жители Карелии заявили о радиационной угрозе
26.08.2019, 16:08
Пенсионерка из Карелии выиграла в лотерею трехкомнатную квартиру в Москве

Аналитика

Сегодня 12:44
Политкухня
"Такой масштабной модернизации в сфере образования Карелии не проводилось много десятилетий"
Заместитель премьер-министра карельского правительства по социальным вопросам Лариса Подсадник в канун начала нового учебного года рассказала о том, как развивается система образования в республике.
"Мы не знаем, куда идем" 5
28.08.2019 13:43
"Мы не шахтеры, мы касками стучать не будем" 1
28.08.2019 12:29
Довыборы в Петросовет: Не врать, не бояться, эффективно работать
28.08.2019 09:55
Довыборы в Петросовет: Ключевые задачи Ключевой
28.08.2019 09:55
Вся аналитика

Чтиво

26.08.2019 13:06
Личное мнение
День Республики: послевкусие 1
Гости уехали, а Медвежьегорск остался со своими проблемами.
Идет охота на скрины
26.08.2019 10:26
Адреналин в крови
22.08.2019 14:35
Врач-рукодельница
19.08.2019 11:20
архив чтиво

Медиа

Программа "Резонанс" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 09:29
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»