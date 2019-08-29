ФОТО: Очевидцы в Петрозаводске сфотографировали уснувших полицейских

В Сети опубликованы фото уснувших в служебном автомобиле сотрудников полиции Петрозаводска.

Кадры опубликованы в сообществе "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Наша служба и опасна, и трудна. Моя полиция, меня бережет", - подписал фото автор опубликовавший их на условиях "анонимности".

"А я им сочувствую! Все готовы ткнуть носом. Недавно патрульная стояла во дворе. 4 сотрудника. Спрашиваю: что случилось? Ответ изможденных людей - можно мы просто поедим? А в руках бургеры и кофе. Парни даже чаю попить не могут на смене, как офисные люди. Просто не могут попить!!!" – написал один из пользователей сети.

"Капец вы злые. В ППС более 40 вакансий, люди там работаю практически без выходных за очень скромную зарплату", - написал другой.

"С ночи может быть люди. Ты поспал, сел и поехал, а им ещё летать. Начальство сейчас увидит и бедолагам прилетит по шее, но ты молодец, собрал лайков", - ответил еще один автору фото.