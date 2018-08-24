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Новости. Общество
21:30, 24 Августа 2018

ФОТО: Огромная грудь британки станет еще больше

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Грудь мешает ей спать и водить машину, но модель хочет продолжить череду пластических операций.

26-летняя британская модель Ники Валентина Роуз считает, что она обладательница самой большой груди в Англии. Девушка уже потратила на косметические операции больше 68 тысяч фунтов стерлингов и не собирается останавливаться, рассказывает Cosmopolitan.

Модель из Кенсингтона считает, что большая грудь - то, что делает ее счастливой. "Это то, о чем я мечтала в юности", - признается она. Девушка начала операции в 21 год и с тех пор продолжает "совершенствовать" внешний вид. Своим примером она считает французскую актрису и танцовщицу Лолу Феррари.

Медики предупреждают девушку, что дальнейшие операции опасны для здоровья. Они могут привести к серьезным проблемам со спиной из-за чрезмерной тяжести. Но Ники это не останавливает - она хочет увеличить объем имплантов до 5 тысяч кубических сантиметров. Это значит, что каждая грудь будет весить около 5 килограммов.

Ники и сама признается, что грудь доставляет ей неудобства: "Они мешают мне водить машину или брить подмышки - импланты слишком большие, и я не вижу часть своей руки. Когда я сплю, то чувствую, будто кто-то на мне сидит, поэтому приходится постоянно спать на животе".

Кроме увеличения груди, Роуз планирует приподнять ягодицы и, возможно, удалить пару ребер. "Мне казалось, что я была простушкой до пластических операций. Я была обычной и скучной, мне хотелось выделиться. Мои друзья реагируют на это по‑разному. Некоторые считают, что я сошла с ума, а другие рады, что рада я", - признается модель.

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