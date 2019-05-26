ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини

В Сочи певица Ольга Бузова примерила откровенное бикини и порассуждала о собственной фигуре.

Бузова опубликовала фото в Instagram, на котором запечатлена в крошечном бикини фиолетового цвета в белый горох, передает Cosmo.ru. В кадре Ольга принимает томные позы, демонстрируя фигуру. К подписи к посту она подошла с юмором.

"У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце", — написала артистка. Поклонники единодушно решили, что Бузова необъективно относится к себе, потому что певица может похвастаться стройной фигурой. Ранее артистку часто упрекали в том, что у нее маленькая грудь, но Ольга не обращала внимание на это, считая грудь своей фишкой.