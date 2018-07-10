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Новости. Общество
16:41, 10 Июля 2018
фото: УФПС

ФОТО: Ольга Шмаеник назвала "современным и стильным" обновленное почтовое отделение в Эссойле

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В поселке Эссойла Пряжинского района во вторник торжественно открыли обновленное почтовое отделение.

"Почтовое отделение, которое мы открываем сегодня, не только выглядит, как стильное и современное, оно на самом деле является таким, поэтому я желаю ему процветания и поздравляю жителей Эссойлы с этим замечательным событием", – отметила на церемонии открытия обновленной почты в Эссойле депутат Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник.

Участниками церемонии также стали министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов, глава Эссойльского сельского поселения Андрей Ореханов, директор УФПС Ирина Горелова и жители поселка.


фото: УФПС

Почтовое отделение обслуживает 3,5 тысячи человек, из них 600 – пенсионеры. В штат отделения входят начальник, оператор и три почтальона; работают два операционных окна.


фото: УФПС

В ходе модернизации, как сообщили в УФПС, был обновлен фасад здания, перенесена входная группа для клиентов, внутри помещения сделан ремонт, заменены окна, двери, установлено новое оборудование, внедрены современные стандарты обслуживания клиентов и система видеонаблюдения.

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