ФОТО: Онежское озеро в районе Медвежьегорска загрязняется фекалиями, очевидцы говорят о катастрофе

В Сети опубликованы фотографии, как загрязняется Онежское озеро в районе Медвежьегорска – в водоем попадают стоки канализации, в том числе из больницы ФСИН.

Об этом сообщается в telegram-канале "Выводы на чистоту", где и опубликованы кадры, что происходит с озером после схода льда.

"Второй по величине пресноводный водоем в Европе, Онежское озеро, оттаяло вместе с фекалиями, устроив экологическую катастрофу местному Медвежьегорску. Весь цимес ситуации в том, что в городе нет канализационно-очистных сооружений - и этой проблеме столько же лет, сколько самому Медвежьегорску. В Онежское озеро насосами напрямую перекачиваются фекалии не только из квартир жителей города, но и из местной больницы ФСИН - а там, на минуточку, весь "тюремный" набор, от туберкулеза до СПИДа. У города денег на строительство очистных нет", - говорится в сообщении.

"Главе Карелии, похоже, нет дела до смердящей проблемы Медвежьегорска. Похоже, что больше всего это дерьмо волнует соседнюю Финляндию, которая прекрасно понимает, какую экологическую бомбу имеет под своим боком. В 90-е годы даже существовал совместный проект по строительству очистных - но он провалился. Кстати, Карелия в 2020 году будет отмечать свое 100-летие. Подсказываем федеральным властям идею лучшего подарка к юбилею республики - все обойдется в каких-то 400 млн рублей, сущая ерунда на фоне помощи Сирии", - пишут авторы сообщения.

Ранее Артур Парфенчиков в своем отчете перед депутатами Законодательного собрания Карелии заявил, что в Карелии остро стоит проблема неудовлетворительного состояния канализационно- и водоочистных сооружений.

"В рамках федеральной целевой программы по развитию Карелии ведутся работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в пяти районах республики. К сожалению, национальными проектами не предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения", - говорится в докладе Парфенчикова.