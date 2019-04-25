Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
11:44, 25 Апреля 2019
фото: telegram-канал "Выводы на чистоту"

ФОТО: Онежское озеро в районе Медвежьегорска загрязняется фекалиями, очевидцы говорят о катастрофе

Загрузка...

В Сети опубликованы фотографии, как загрязняется Онежское озеро в районе Медвежьегорска – в водоем попадают стоки канализации, в том числе из больницы ФСИН.

Об этом сообщается в telegram-канале "Выводы на чистоту", где и опубликованы кадры, что происходит с озером после схода льда.

"Второй по величине пресноводный водоем в Европе, Онежское озеро, оттаяло вместе с фекалиями, устроив экологическую катастрофу местному Медвежьегорску. Весь цимес ситуации в том, что в городе нет канализационно-очистных сооружений - и этой проблеме столько же лет, сколько самому Медвежьегорску. В Онежское озеро насосами напрямую перекачиваются фекалии не только из квартир жителей города, но и из местной больницы ФСИН - а там, на минуточку, весь "тюремный" набор, от туберкулеза до СПИДа. У города денег на строительство очистных нет", - говорится в сообщении.

"Главе Карелии, похоже, нет дела до смердящей проблемы Медвежьегорска. Похоже, что больше всего это дерьмо волнует соседнюю Финляндию, которая прекрасно понимает, какую экологическую бомбу имеет под своим боком. В 90-е годы даже существовал совместный проект по строительству очистных - но он провалился. Кстати, Карелия в 2020 году будет отмечать свое 100-летие. Подсказываем федеральным властям идею лучшего подарка к юбилею республики - все обойдется в каких-то 400 млн рублей, сущая ерунда на фоне помощи Сирии", - пишут авторы сообщения.

Ранее Артур Парфенчиков в своем отчете перед депутатами Законодательного собрания Карелии заявил, что в Карелии остро стоит проблема неудовлетворительного состояния канализационно- и водоочистных сооружений.

"В рамках федеральной целевой программы по развитию Карелии ведутся работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в пяти районах республики. К сожалению, национальными проектами не предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения", - говорится в докладе Парфенчикова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-04-25 12:46:26
Эти фото нужно президенту направить, может тогда что-то с мёртвой точки сдвинется, раз наши региональные власти не хотят напрягать себя проблемами какого-то там Медвежьегорска.
Серж
2019-04-25 12:24:08
А у Мирошник всё хорошо , она улицы метёт . Чем занимается природоохранная прокуратура никто не знает , ждут массовых отравлений .
Олег
2019-04-25 12:20:04
21 век встретили достойно! Удобрения можно собирать бесплатно,ежели с этой стороны посмотреть....
Вообще, удивляться уже ничему не приходится, главное Донбасс и ЛНР "спасти", да потявкивать на "загнивающий " Запад,где у множества чиновников уже семьи проживают на ПМЖ....
Неравнодушный
2019-04-25 11:57:20
Какую же надо иметь силу воли, чтобы ничего не делать для избавления от дерьма.
Ded
2019-04-25 11:55:52
И где же, интересно, наша доблестная природоохранная прокуратура?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
19.04.2019, 15:55
В Петрозаводске бродит медведь
18.04.2019, 11:25
В Карелию идет летняя погода

Аналитика

Сегодня 10:26
Капитал
Об "отложенном эффекте" 3
Эффективность заграничных командировок карельских чиновников близка к нулю.
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали отчет главы Карелии
23.04.2019 11:05
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 2
22.04.2019 10:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

Весенняя Ярмарка в Петрозаводске 2019
24.04.2019 16:48
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»