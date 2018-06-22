ФОТО: ОНФ поставил под сомнение качество ремонта дорог в Петрозаводске и Прионежье

Общественники раскритиковали ремонт дорог в Петрозаводске и Прионежском районе, включая лидера народного голосования - дорогу от Петрозаводска до села Деревянное.

Активисты ОНФ в Карелии следят за ремонтом участков, отмеченных на карте "убитых" дорог .

В пятницу 22 июня общественники в рамках проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" провели рейд как уже по отремонтированным участкам, так и объектам, где работы только идут.

Общественники проинспектировали дороги в Петрозаводске и Прионежском районе, включая лидера народного голосования с "карты убитых дорог" - дорогу от Петрозаводска до села Деревянное.

К сожалению, у экспертов ОНФ вновь возникли вопросы к качеству выполненных работ.

Они касаются сопряжения дороги с обочиной, а также старого и нового асфальта, где ремонт делают картами и участками. Сопряжение выполнено не на одном уровне. Перепады составляют до нескольких сантиметров. В результате именно на этих участках асфальтовое покрытие будет разрушаться в первую очередь.