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Новости. Общество
21:30, 30 Июля 2018

ФОТО: Оперная дива в купальнике у бассейна

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Мария Максакова подразнила общественность.

Мария Максакова презентовала новый влог на своей официальной страничке в социальной сети Facebook, рассказывает Дни.ру. Певица сообщила, что приняла участие в рамках джазового фестиваля на Днепре. Артистка остановилась в гостинице "Украина" и даже поплавала в бассейне, находящемся на ее территории. Максакова без стеснения продемонстрировала фигуру в красном слитном купальнике и поддразнила зрителей, когда, выбравшись из бассейна, поправила лиф и бретельки.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Максаковой. "Мне понравилось ваше настроение, такое ощущение, что именно сейчас ловите кайф от жизни, обрели что-то такое, чего не было в прошлой жизни. Или же вы большой оптимист по жизни и сильная женщина!", "Как всегда прекрасна и очаровательна! От вашей энергии и харизмы реально становится легче жить! От улыбки станет всем светлей! Так держать!", "Ого, вот это формы!", "Да, Мария Петровна, в бассейне удивили!" – высказались в комментариях зрители.

Марии Максаковой 24 июля исполнился 41 год. Праздник оперная дива встретила в Киеве. Как сообщила в своем аккаунте именинница, ее поздравил старший сын Илья, а вот мать, актриса Людмила Максакова, – нет. Самое интересное, что друг артистки актер Станислав Садальский обвинил Марию во лжи.

"МАРФА! Вы садистка! Неплохо было самой позвонить маме, а вы продолжаете мучать! Ждете, когда она за отцом пойдет?! Посмотри внимательней, если вы еще не стерли мамино сообщение. Людмила прислала сообщение – поздравление, разбитое сердце", – эмоционально высказался Станислав.

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