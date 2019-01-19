ФОТО: Парфенчиков окунулся в Крещенскую купель

Глава Карелии Артур Парфенчиков окунулся в прорубь и поздравил всех с Крещением.

"Поздравляю с Крещением Господним! Пусть этот большой христианский праздник подарит всем чувство духовной чистоты и радости!", - написал Парфенчиков на свой официальной странице "ВКонтакте".