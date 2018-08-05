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Новости. Общество
10:15, 05 Августа 2018

ФОТО: Парфенчиков отведал свежей ухи на фестивале "Кижская регата"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился своими впечатлениями о XX фестивале народного судоходства и судостроения "Кижская регата 2018", который прошел вчера на острое Кижи.

"Попробовали свежую уху, традиционную карельскую выпечку с горячим чаем, варенье из карельских ягод, работала ярмарка, после гонок была очень интересная культурная программа. Сердечно благодарю всех, кто стоял у истоков Кижской регаты, поддерживает и развивает фестиваль!", - пишет глава Карели на своей странице в "Фейсбуке".

В рамках фестиваля в гонках традиционных и современных лодок приняли участие более 60 экипажей в составе 280 человек.

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в гостевых гонках в составе экипажа "Карелия", который занял второе место.

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Комментарии

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grigorjev
2018-08-05 11:52:43
Да-да... На Фейсбук также есть обращение к Президенту Путину и руководству страны: "В Карелии продолжается и даже усиливается национальный гнет коренных народов... Бюджетные деньги от журнала (10 млн. рублей) пошли на нужды карелов-проходимцев и воров. Глава РК А. Парфенчиков полностью поддержал преступные действия команды А. Худилайнена". Кстати, Худилайнена за эти действия наградили орденом Дружбы! Такое светопреставление в Карелии, да и в России...
однозначно
2018-08-05 10:59:56
Судя по фото, этот персонаж скоро чиченский флаг над зданием правительства повесит.
Гость
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