ФОТО: Парфенчиков отведал свежей ухи на фестивале "Кижская регата"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился своими впечатлениями о XX фестивале народного судоходства и судостроения "Кижская регата 2018", который прошел вчера на острое Кижи.
"Попробовали свежую уху, традиционную карельскую выпечку с горячим чаем, варенье из карельских ягод, работала ярмарка, после гонок была очень интересная культурная программа. Сердечно благодарю всех, кто стоял у истоков Кижской регаты, поддерживает и развивает фестиваль!", - пишет глава Карели на своей странице в "Фейсбуке".
В рамках фестиваля в гонках традиционных и современных лодок приняли участие более 60 экипажей в составе 280 человек.
Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в гостевых гонках в составе экипажа "Карелия", который занял второе место.
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