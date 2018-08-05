ФОТО: Парфенчиков отведал свежей ухи на фестивале "Кижская регата"

Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился своими впечатлениями о XX фестивале народного судоходства и судостроения "Кижская регата 2018", который прошел вчера на острое Кижи.

"Попробовали свежую уху, традиционную карельскую выпечку с горячим чаем, варенье из карельских ягод, работала ярмарка, после гонок была очень интересная культурная программа. Сердечно благодарю всех, кто стоял у истоков Кижской регаты, поддерживает и развивает фестиваль!", - пишет глава Карели на своей странице в "Фейсбуке".

В рамках фестиваля в гонках традиционных и современных лодок приняли участие более 60 экипажей в составе 280 человек.

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в гостевых гонках в составе экипажа "Карелия", который занял второе место.