ФОТО: Парфенчиков "похвастался" своим уловом

Глава Карелии поймал первую щуку в этом сезоне.

Фото с огромной щукой Артур Парфенчиков выложил сегодня на свой странице в ВК. Рыбачит глава Карелии на озере Вахваярви. Судя по фото, рыбалка у него явно удалась.