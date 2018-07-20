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Новости. Общество
07:25, 20 Июля 2018
фото: пресс-служба правительства Карелии

ФОТО: Парфенчиков понаблюдал за работой врачей, которые делали пациенту операцию на сердце

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Глава Карелии посетил Республиканскую больницу им. Баранова, где ему показали, как работает новая техника.

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал накануне в Республиканской больнице им. Баранова, рассказали в пресс-службе правительства.

В больнице завершен монтаж ангиографической системы, приобретенной за счет средств резервного фонда Президента РФ. Это уже второй ангиограф, с помощью которого специалисты будут проводить малоинвазивные операции: от коронарной ангиопластики до удаления тромбов.

"Сегодня я лично наблюдал за ходом такой операции, – пациент находился под местной анестезией, то есть в сознании, - рассказал Парфенчиков в соцсетях. - Раньше такие операции проводились под контролем рентген аппарата. Благодаря новому методу, лучевая нагрузка на пациента и медперсонал сведена до минимума. Малоинвазивные операции снижают риск осложнений для пациентов и сокращают период их восстановления".

По словам Парфенчикова, карельские специалисты уже опробовали новую технику в деле и остались довольны результатом.

Ежегодно в Республиканской больнице выполняются более трех тысяч внутрисосудистых рентгенохирургических вмешательств, а теперь получить оперативную помощь смогут в два раза больше пациентов.

Глава республики побывал также на взлетно-посадочной площадке, где как раз во время его визита новый вертолет санитарной авиации готовился к вылету в Костомукшу за 67-летним пациентом с тяжелыми дыхательными проблемами. Артур Парфенчиков осмотрел вертолет, пообщался с врачами-реаниматологами, которые показали, что вертолет оснащен оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи и транспортировки больных.

"Впечатляет!", - написал Парфенчиков в соцсетях по итогам визита.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-07-20 10:54:13
Ба, сколько денег они возьмут за операции. Уму непостижимо.
antidimon
2018-07-20 08:55:02
Тема то актуальная для наблюдателя .
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