ФОТО: Парфенчиков понаблюдал за работой врачей, которые делали пациенту операцию на сердце

Глава Карелии посетил Республиканскую больницу им. Баранова, где ему показали, как работает новая техника.

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал накануне в Республиканской больнице им. Баранова, рассказали в пресс-службе правительства.

В больнице завершен монтаж ангиографической системы, приобретенной за счет средств резервного фонда Президента РФ. Это уже второй ангиограф, с помощью которого специалисты будут проводить малоинвазивные операции: от коронарной ангиопластики до удаления тромбов.

"Сегодня я лично наблюдал за ходом такой операции, – пациент находился под местной анестезией, то есть в сознании, - рассказал Парфенчиков в соцсетях. - Раньше такие операции проводились под контролем рентген аппарата. Благодаря новому методу, лучевая нагрузка на пациента и медперсонал сведена до минимума. Малоинвазивные операции снижают риск осложнений для пациентов и сокращают период их восстановления".

По словам Парфенчикова, карельские специалисты уже опробовали новую технику в деле и остались довольны результатом.

Ежегодно в Республиканской больнице выполняются более трех тысяч внутрисосудистых рентгенохирургических вмешательств, а теперь получить оперативную помощь смогут в два раза больше пациентов.

Глава республики побывал также на взлетно-посадочной площадке, где как раз во время его визита новый вертолет санитарной авиации готовился к вылету в Костомукшу за 67-летним пациентом с тяжелыми дыхательными проблемами. Артур Парфенчиков осмотрел вертолет, пообщался с врачами-реаниматологами, которые показали, что вертолет оснащен оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи и транспортировки больных.

"Впечатляет!", - написал Парфенчиков в соцсетях по итогам визита.