ФОТО: Парфенчиков с Чепиком сходили в церковь и отстояли воскресную службу

В Вербное воскресенье глава Карелии Артур Парфенчиков и премьер-министр Александр Чепик отстояли службу в Спасо-Преображенской церкви в поселке Спасская губа.

Об этом Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети.

"Вербное воскресенье один из самых светлых и радостных православных праздников. С премьер-министром республики А.Е.Чепиком сегодня посетили службу в Спасо-Преображенском храме п. Спасская Губа. Вместе с сельчанами, прихожанами храма отстояли службу, выслушали мудрые и добрые наставления священника отца Петра. Служба в сельском храме по-особому искренняя и светлая, по-настоящему семейная. Огромная благодарность жителям Спасской Губы за возможность быть сегодня вместе.

Веточки вербы, подаренные в храме, теперь весь год будут рядом, напоминая о сегодняшнем дне.

После службы пообщались с прихожанами, обсудили насущные проблемы и перспективы развития поселения.

Всех православных жителей Республики с праздником, с Вербным воскресеньем".