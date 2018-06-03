ФОТО: Парфенчиков с Пушкиной сходили на бал

Глава Карелии Артур Парфенчиков и депутат Госдумы Оксана Пушкина приветствовали участников первого кадетского бала.

В зале Благородного собрания Национального музея Карелии состоялся первый кадетский бал воспитанников петрозаводского Президентского кадетского училища и учащихся карельского Кадетского корпуса им. Александра Невского.

Приветствовали юных кадетов глава республики Артур Парфенчиков, депутат Госдумы Оксана Пушкина, другие официальные лица и гости.

"Бал – это не просто вечер танцев, это – такой же церемониал, как военный парад, как дипломатический прием, - поделился впечатлениями Парфенчиков. - Бал воспитывает достоинство, формирует особое отношение между партнерами, любовь к старинным танцам, каждый из которых имеет свое символическое значение. Первыми возрождать забытую традицию дореволюционной России взялись воспитанники военных и кадетских училищ. Сегодня и мы положили начало возрождению этой прекрасной традиции в Петрозаводске".

Оксана Пушкина пожелала участникам бала успехов в освоении искусства танца. Депутат рассказала, что именно в Петрозаводске, своем родном городе, занималась музыкой и художественной гимнастикой.

Участники бала исполнили вальс, мазурку, танго и другие танцы.