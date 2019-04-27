Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:30, 27 Апреля 2019
фото: Подслушано l Кемь/ Вконтакте

ФОТО: Парк в Кеми утопает в мусоре

Загрузка...

В Карелии жители города Кемь пожаловались на состояние благоустройства местного парка, который сегодня завален мусором и спиленными ветками деревьев

Читатели паблика "Подслушано l Кемь" разместили в Сети снимки местного кемского парка, заваленного мусором и срезанными кустами.

"Снег растаял, светит весеннее солнышко, жители радуются каждому тёплому весеннему дню, у некоторых из них появляется желание прогуляться по единственному парку в городе. Увы .... Радость меркнет, когда заходишь в парк, в котором властвуют грязь, разруха, беспорядок", - пишет автор поста в сообществе.

Местные жители утверждают, что подрядчик не исполняет своих функций, отказываясь убирать парк в Кеми.

"После проведенного аукциона по благоустройству города определён подрядчик, который и должен заниматься этим благоустройством, наводить чистоту в нашем городе, в том числе и в парке. Вопрос - когда жители смогут увидеть наш город и парк чистыми? Ау, подрядчик!!! Кучи срезанных кустов лежат на этой территории с осени 2018 года. Работы по спилу данных кустов и деревьев проводились этим же подрядчиком", - сообщает автор публикации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2019-04-27 16:42:23
Отчего так загадили Карелию , не от того ли , что появился бестолковый региональный оператор .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
25.04.2019, 18:13
ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек
25.04.2019, 15:46
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
26.04.2019, 19:10
Пугачева вышла на публику в прозрачной юбке

Аналитика

26.04.2019 13:48
Обществоведение
"Финский Петрозаводск – это уже ушедшая реальность" 4
Карелия теряет финский язык, который занимал когда-то положение второго государственного языка республики.
Миллионы на спасение Шуи
26.04.2019 12:40
Об "отложенном эффекте" 4
25.04.2019 10:26
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2019 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ на ТНТ-ОНЕГО
26.04.2019 10:07
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»