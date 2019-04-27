ФОТО: Парк в Кеми утопает в мусоре

В Карелии жители города Кемь пожаловались на состояние благоустройства местного парка, который сегодня завален мусором и спиленными ветками деревьев

Читатели паблика "Подслушано l Кемь" разместили в Сети снимки местного кемского парка, заваленного мусором и срезанными кустами.

"Снег растаял, светит весеннее солнышко, жители радуются каждому тёплому весеннему дню, у некоторых из них появляется желание прогуляться по единственному парку в городе. Увы .... Радость меркнет, когда заходишь в парк, в котором властвуют грязь, разруха, беспорядок", - пишет автор поста в сообществе.

Местные жители утверждают, что подрядчик не исполняет своих функций, отказываясь убирать парк в Кеми.

"После проведенного аукциона по благоустройству города определён подрядчик, который и должен заниматься этим благоустройством, наводить чистоту в нашем городе, в том числе и в парке. Вопрос - когда жители смогут увидеть наш город и парк чистыми? Ау, подрядчик!!! Кучи срезанных кустов лежат на этой территории с осени 2018 года. Работы по спилу данных кустов и деревьев проводились этим же подрядчиком", - сообщает автор публикации.