ФОТО: Пациентки гинекологии на Луначарского показали, в каких условиях лечатся

Гинекологический стационар на улице Луначарского, где приставы опечатали операционную, показали изнутри.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" пациентки гинекологического стационара на ул.Луначарского сделали фото, на которых запечатлели палату, где они лежат.

"В таких условиях вынуждены находится женщины Луначарского", - подписали авторы фото в комментариях.

Напомним, что 24 июля пристаы опечатали на 30 дней восстановительную палату роддома имени Гуткина и операционную в гинекологии на улице Луначарского.

Соответствующее решение было принято судом из-за неполадок в вентиляционной системе, создающих "условия для возникновения и распространения инфекций среди пациентов". Нарушения обнаружил Роспотребнадзор.