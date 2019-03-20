ФОТО: Петрозаводск поплыл

Во дворах Петрозаводска ни пройти ни проехать, жалуются горожане.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" с наступлением весны все чаще горожане размещают фото, на которых запечатлели свои дворы, ушедшие под воду.

"Ул. Софьи Ковалевской, 5 подъезд и подход к подъезда 3 и 4 со двора. Из года в год топит - ни пройти ни проехать! Управляющие компании просто умывают руки! В лужах есть два люка - ливневки, но их никто не чистит", - пишет петрозаводчанка в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Чуть позже в этом же паблике появился новый пост, уже с нового микрорайона на Древлянке: "Вот так чистят улицы на Морозном проезде, Niva с боем прорывается!"