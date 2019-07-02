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Новости. Общество
11:25, 02 Июля 2019

ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"

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Центральные улицы Петрозаводска "подтопило" после ливня.

Обильные осадки привели к тому, что центральные улицы карельской столицы оказались подтоплены водой – и дороги, и тротуары.

 

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Комментарии

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кир
2019-07-02 12:21:05
Всегда так жили неразумные. И дальше продолжать будут, надев резиновые сапоги. А это есть угроза мировой цивилизации. :)
Неравнодушный
2019-07-02 12:17:26
Бог дождя работает бесплатно и очень эффективно. Стало чисто.
однозначно
2019-07-02 11:43:11
Понакупали себе айфонов и шастают бесцельно по городу, всё подряд фотографируют.
zanoza
2019-07-02 11:58:18
однозначно, зачем возмущаться, по делу фотографируют! Не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются :)
Саныч
2019-07-02 12:09:09
zanoza, у него нет айфона и гулять никто не зовёт)
ppppp
2019-07-02 11:37:56
Нет нормальной ливневой канализации. У нас руководители города ну ооочень крепкие хозяйственники ))))
zanoza
2019-07-02 11:59:39
ppppp, такие крепкие, что так и хочется выругаться :)
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