ФОТО: Петрозаводский университет подарил сельской школе велопарковку

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Студенты и преподаватели Петрозаводского госуниверситета подарили школе в поселке Пряжа велопаркову, сообщает пресс-служба вуза.
"На территории Пряжинской средней общеобразовательной школы состоялось торжественное открытие арт-объекта – велосипедной парковки "Орнамент" с элементами, напоминающими национальные орнаменты ярко-красного цвета. Конструкцию велопарковки разработали доценты кафедры транспортных и технологических машин и оборудования Института лесных, горных и строительных наук Александр Селиверстов и Сергей Перский", - сказано в сообщении ПетрГУ.
Отмечается, что петрозаводский вуз и Пряжинский район связывает давнее сотрудничество.
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