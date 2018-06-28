ФОТО: Петрозаводский университет подарил сельской школе велопарковку

Студенты и преподаватели Петрозаводского госуниверситета подарили школе в поселке Пряжа велопаркову, сообщает пресс-служба вуза.

"На территории Пряжинской средней общеобразовательной школы состоялось торжественное открытие арт-объекта – велосипедной парковки "Орнамент" с элементами, напоминающими национальные орнаменты ярко-красного цвета. Конструкцию велопарковки разработали доценты кафедры транспортных и технологических машин и оборудования Института лесных, горных и строительных наук Александр Селиверстов и Сергей Перский", - сказано в сообщении ПетрГУ.



фото: ПетрГУ

Отмечается, что петрозаводский вуз и Пряжинский район связывает давнее сотрудничество.