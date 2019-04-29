ФОТО: Пилот Боинга показал Онежское озеро с высоты птичьего полета

Пилот совершил рейс из Москвы в Петрозаводск в минувшие выходные и запечатлел это на фото.

В паблике о гражданской и военной авиации LETCHIKLEXA пилот выложил фото Карелии с высоты птичьего полета.

"Пасхальное утро. Облачно, зябко. Совсем не празднично. Сегодня "Бесовец" (Петрозаводск), а там полк стоит. Эх, не довелось мне на Су-34...Проходим над "Шариком", а там уже солнце! До Петрозаводска – рукой подать, на Рыбинку, далее Череповец, за ним озеро Белое, а вот и Онего! Все, пора снижаться. Везде, от Москвы, до самых до окраин, солнце и звенящая видимость, как говорится: "миллион на миллион!". Здесь ещё чувствуются последние конвульсии зимы. Онежское озеро частично во льду, в лесах местами снег. Север", – написал летчик в паблике.



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)