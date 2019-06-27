ФОТО: По кладбищу в Карелии бродит медведь

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Жители Кеми запечатлели медведя вблизи кладбища.
В группе "Подслушано.Кемь" появились фотографии медведя, который бродил по кладбищу.
В комментариях женщина отметила, что в Кеми одна проблема – "мишки собаки и мусор".
А другой комментатор написал: "Говорили, что медведя убили".
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