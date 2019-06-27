ФОТО: По кладбищу в Карелии бродит медведь

Жители Кеми запечатлели медведя вблизи кладбища.

В группе "Подслушано.Кемь" появились фотографии медведя, который бродил по кладбищу.

В комментариях женщина отметила, что в Кеми одна проблема – "мишки собаки и мусор".

А другой комментатор написал: "Говорили, что медведя убили".