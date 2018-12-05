ФОТО: По Петрозаводску бродит голодная лиса

Жители микрорайона Древлянка сфотографировали лису, разгуливающую рядом с домами.

Маленький зверек бродил накануне вечером у жилого комплекса "Каскад". Фотография лисы горожане разметили в паблике "Подслушано в ПТЗ".

На Древлянке лисы довольно частные гости. Они появляются как на окраине микрорайона, так и у торгового центра "Лотос Плаза". Животные выглядят истощенными.