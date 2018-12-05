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Новости. Общество
07:25, 05 Декабря 2018
фото: паблик "Подслушано в ПТЗ"

ФОТО: По Петрозаводску бродит голодная лиса

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Жители микрорайона Древлянка сфотографировали лису, разгуливающую рядом с домами.

Маленький зверек бродил накануне вечером у жилого комплекса "Каскад". Фотография лисы горожане разметили в паблике "Подслушано в ПТЗ".

На Древлянке лисы довольно частные гости. Они появляются как на окраине микрорайона, так и у торгового центра "Лотос Плаза". Животные выглядят истощенными.

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Комментарии

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Глупый
2018-12-05 10:40:42
Бедненькая лисичка....и звери люди....что-то напрашивается...
карел
2018-12-05 08:38:00
Бедолага лиса не поймёт , что там бестолковые люди на Древлянке наворотили .
АК
2018-12-05 08:15:28
Весь ариал обитания вырубили и застроили
Гость
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