ФОТО: По Петрозаводску прошел "Бессмертный полк"

В Петрозаводске несколько тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

"Тысячи горожан принесли портреты своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Колонна традиционно прошествовала по проспекту Карла Маркса от площади Ленина до площади Кирова", - говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

На шествие в карельской столице вышли 18,5 тысяч человек. В Карелии участие в акции приняли 45 тысяч.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник несла акварельный портрет бабушки - старшины медицинской службы Кати Васильевой. Его в 1945 году нарисовал в Минске однополчанин.

Праздничные мероприятия по случаю 74-й годовщины Великой Победы продолжаются в Петрозаводске весь день. Завершатся они салютом на площади Кирова в 22.00.

С программой праздника можно ознакомиться здесь.