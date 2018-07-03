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Новости. Политика
06:40, 03 Июля 2018

ФОТО: По всей России проходят многотысячные митинги против повышения пенсионного возраста

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В Петрозаводске акция протеста, которую организует КПРФ, состоится в субботу, 7 июля.

Несмотря на пропаганду, жители России не верят в то, что повышение пенсионного возраста – это благо. Люди понимают, что реформа, которую готовят федеральные власти, фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Именно поэтому по всей стране проходят многотысячные митинги против пенсионной реформы, которые организует КПРФ, профсоюзы и другие партии и общественные объединения.

Только в один день – 1 июля - акции протеста прошли более чем в тридцати городах России – Омске, Красноярске, Перми, Оренбурге, Казани, Сыктывкаре и др. Они собрали десятки тысяч участников.

Один из самых массовых митингов прошел в соседней с Карелией Вологодской области. В Вологде на акцию протеста, организованную областным комитетом КПРФ, вышли несколько тысяч человек.

В Петрозаводске согласованный митинг состоится в субботу, 7 июля в 12 часов на Студенческом бульваре. Сбор участников назначен на 11.45.

Организатором выступил лидер карельского отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.

Напомним, фракция КПРФ уже внесла в Госдуму законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста. Коммунисты объявили всероссийскую акцию протеста против готовящейся реформы и стали инициаторами проведения всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Карелии идет сбор подписей под обращением к федеральным властям о недопустимости принятия "людоедского закона".

 

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