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Новости. Общество
17:40, 29 Июня 2018

ФОТО: Почта выпустила конверт, посвященный Дню Республики Карелия


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По заказу Карельского филиала Почты России выпущен маркированный конверт с изображением беломорских петроглифов – символа города, принимающего праздник в 2018 году, а также логотипом 100-летия республики.

"После празднования 98-летия образования Карелии конверт можно будет приобрести в любом почтовом отделении региона", - сказано в сообщении Почты России.

Автором изображения на конверте является фотохудожник, член Союза журналистов Карелии, лауреат фестивалей и конкурсов Игорь Георгиевский.

"Конверты выпущены тиражом 50 тысяч экземпляров, с середины июля они будут доступны для приобретения во всех карельских отделениях почтовой связи. Первыми в регионе уникальные конверты смогут приобрести гости и жители города Беломорска на праздновании Дня Республики Карелия 7 июля", - сказано в сообщении компании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-06-29 17:49:13
Худые приставные все карельское извели... обобрали коренных до нитки... Кто виноват? Конечно московские товарищи приставных. Просто как жизнь. Колониализм в самом грязном исполнении.
Гость
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