ФОТО: Появились кадры с места ДТП в Карелии, где погиб пенсионер

Трагическое ДТП произошло В Пудожском районе 27 апреля,

На сайте "ДТП ПТЗ" появились фото с места происшествия.

Напомним, авария произошла около 19.30 в Пудожском районе, на 419 км. автодороги "Кола" 68-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части, без съезда с дороги.

В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.