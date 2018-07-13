ФОТО: Поклонники обсуждают "юное" лицо 60-летней советской певицы Розы Рымбаевой

60-летняя Роза Рымбаева, которая в конце 1970-ых – начале 1980-х входила в десятку самых популярных певиц СССР, поразила "Славянский базар" своим "юным" лицом.

Как пишет "Комсомольская правда", сейчас уроженка Казахстана Роза Куанышевна по-прежнему занимается музыкой, да и голос ее в великолепной форме, что певица продемонстрировала на открытии фестиваля искусств в Витебске.



фото: Евгений Николаев/personastars.com

"Многие обратили внимание и на то, как молодо она выглядит. Как девочка! Возраст Рымбаевой явно пошёл на пользу: стильная стрижка, отличный цвет лица, аккуратный макияж, удачная форма бровей вместо "ниточек", с которыми она ходила долгие годы", - пишет газета.

На пресс-конференции артистка призналась, что сейчас в основном преподаёт актерское мастерство, хотя готова помогать и начинающим певцам, если они попросят совет. А вот кино для неё уже пройденный этап.

"Играть молодуху? Это глупо. Вот бабушку могу сыграть. Но кино это все же про внешность, а я бы хотела петь, пока у меня есть силы", - сказала она.